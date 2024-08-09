Вологодское заксобрание: туристический маршрут вокруг Сиверского озера может появиться в Кириллове

В Вологодской области прошли 39 стратегических сессий, участниками которых стали местные жители. Эксперты заслушали более тысячи идей, сообщил спикер регионального заскобрания Сергей Жестянников.

По его словам, в ходе встречи поступило предложение создать маршрут вокруг Сиверского озера в Кириллове. Предполагается, что туристическая тропа привлечет путешественников из других регионов.

На мероприятии также обсуждались вопросы, касающиеся условий для комфортной жизни и работы, а также воспитания детей. Речь идет о создании доступной социальной среды и введении льгот, добавили «Государственные новости».