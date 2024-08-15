Вологодский избирком: экипировка поможет отличить настоящих обходчиков от мошенников

Выборы губернатора пройдут в Вологодской области 6–8 сентября. В связи с этим стартовала кампания по адресному информированию избирателей. Как отличить настоящих обходчиков от мошенников, рассказали «Государственные новости» со ссылкой на региональный избирком.
По данным организации, граждане смогут узнать сотрудников по фирменной экипировке: жилетам и сумкам с логотипом выборов. Кроме того, специалисты будут иметь при себе удостоверения и именные бейджи.
Сам проект носит название «ИнформУИК». В рамках программы уже 2500 членов комиссий отравились по домам для разъяснения деталей процедуры.