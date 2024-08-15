Вологодский избирком: экипировка поможет отличить настоящих обходчиков от мошенников

Выборы губернатора пройдут в Вологодской области 6–8 сентября. В связи с этим стартовала кампания по адресному информированию избирателей. Как отличить настоящих обходчиков от мошенников, рассказали « Государственные новости » со ссылкой на региональный избирком.

По данным организации, граждане смогут узнать сотрудников по фирменной экипировке: жилетам и сумкам с логотипом выборов. Кроме того, специалисты будут иметь при себе удостоверения и именные бейджи.

Сам проект носит название «ИнформУИК». В рамках программы уже 2500 членов комиссий отравились по домам для разъяснения деталей процедуры.