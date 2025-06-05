Вологодчина возглавила рейтинг самых выгодных мест для летнего отдыха в РФ

Вологодская область стала лидером рейтинга самых выгодных направлений для летнего отпуска в России. Об этом сообщил глава региона Георгий Филимонов со ссылкой на РИА «Новости» .

«Топ-10 выгодных направлений для летнего отдыха в этом году возглавляют Вологодская, Саратовская и Архангельская области», — написал губернатор в социальной сети.

Средняя стоимость ночи в отеле на Вологодчине составляет около 5195 рублей. Власти региона активно работают над развитием туристической инфраструктуры. По мнению Филимонова, улучшение транспортной доступности поможет привлечь больше путешественников, добавил «ФедералПресс».