Вологодчина возглавила рейтинг самых выгодных мест для летнего отдыха в РФ

Вологодская область стала лидером рейтинга самых выгодных направлений для летнего отпуска в России. Об этом сообщил глава региона Георгий Филимонов со ссылкой на  РИА «Новости».

«Топ-10 выгодных направлений для летнего отдыха в этом году возглавляют Вологодская, Саратовская и Архангельская области», — написал губернатор в социальной сети.

Средняя стоимость ночи в отеле на Вологодчине составляет около 5195 рублей. Власти региона активно работают над развитием туристической инфраструктуры. По мнению Филимонова, улучшение транспортной доступности поможет привлечь больше путешественников, добавил «ФедералПресс».

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