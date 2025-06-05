Вологодчина возглавила рейтинг самых выгодных мест для летнего отдыха в РФ

Вологодская область стала лидером рейтинга самых выгодных направлений для летнего отпуска в России. Об этом сообщил глава региона Георгий Филимонов со ссылкой на РИА «Новости».
«Топ-10 выгодных направлений для летнего отдыха в этом году возглавляют Вологодская, Саратовская и Архангельская области», — написал губернатор в социальной сети.
Средняя стоимость ночи в отеле на Вологодчине составляет около 5195 рублей. Власти региона активно работают над развитием туристической инфраструктуры. По мнению Филимонова, улучшение транспортной доступности поможет привлечь больше путешественников, добавил «ФедералПресс».
Число детей, отравившихся в поезде Екатеринбург — Анапа, выросло до 22
Мать в Индии отдала 13-летнюю дочь насильникам, чтобы «научить жизни»
На телах погибших в оккупации ВСУ курян нашли следы электрошокера
Мизулина и Шаман вышли в свет перед обещанной свадьбой
«Революция наоборот». Симоньян позабавила размолвка между Трампом и Маском
«Окна задрожали». Мощный взрыв прогремел в Брянске
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте