Володин рассказал о вступающих в силу в октябре законах

Володин: в октябре вступит в силу закон о военных пенсионерах

С октября вступят в силу новые законы, касающиеся увеличения денежного довольствия, учитываемого при расчете пенсий для военных пенсионеров, а также индексации зарплат сотрудников федеральных учреждений. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин .

«Выполнение социальных обязательств — это безусловный приоритет государства», — отметил он.

Володин заявил, что изменение системы расчета приведет к индексации военных пенсий на 5,1%.

Кроме того, с 1 октября вступит в силу закон, регулирующий деятельность платежных агентов. Володин напомнил, что через них россияне оплачивают коммунальные услуги, мобильную связь и многое другое. Сфера ранее не имела прозрачного регулирования, что создавало угрозы.

«Вступающая в силу норма исправит ситуацию. Закон направлен на защиту прав граждан», — подчеркнул Володин.

Ранее Госдума одобрила законопроект, предусматривающий штраф за выгул собак в неположенном месте. Его размер составит 1,5 тысячи рублей.