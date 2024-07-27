Володин рассказал о 10 вступающих в силу в августе законах

С 1 августа в России в силу вступают в силу 10 законов. Подробно о нововведениях рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале .

В августе россияне смогут не выходя из дома получить необходимые данные о выполнении запросов на предоставление государственных и муниципальных услуг. В онлайн-режиме начнут предоставлять и информацию о результатах оказания мер соцподдержки.

Также вступит в силу закон, согласно которому банки и микрофинансовые организации обяжут делать и хранить записи разговоров о возврате просроченных задолженностей.

Председатель ГД добавил, что еще одним важным нововведением станут изменения в правилах о единой выплате на детей. Если россиянин подаст заявление по временной прописке или фактическому проживанию, то проверка установит, где живут заявитель и дети.

Ранее Володин призвал усовершенствовать законодательство для более эффективного контроля за миграцией. По его словам, это направление работы является приоритетным.