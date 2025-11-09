Володин раскрыл секрет долгой жизни

Секрет долгой жизни кроется не в диете или генетике, а в низком уровне хронического стресса. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

«Можно правильно есть, заниматься спортом, не пить и не курить. Но если вы живете в постоянном стрессе — уйдете в 60 лет», — написал он.

Спикер Госдумы призвал избегать внутренних конфликтов между тем, кем человек является на самом деле, и тем, кем пытается казаться. При их наличии организм будет постоянно находиться в напряжении.

Ранее Володин призвал ускорить внедрение детских сим-карт. Он отметил, что это позволит ограничить доступ к нежелательному контенту и определенным онлайн-сервисам.