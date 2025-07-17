Володин призвал МВД присмотреться к Минтруду

Замминистра МВД Игорю Зубову нужно присмотреться к Минтруду из-за ситуации с иностранными специалистами. Об этом председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил в ходе пленарного заседания, сообщило РИА «Новости».

Причиной обращения стал перечень профессий для иностранных специалистов, согласно которому их могут приглашать на работу без прохождения теста по русскому языку.

«Присмотритесь, потому что Министерство внутренних дел в том числе имеет эту компетенцию. Откуда у них такие категории появились?» — задался вопросом Володин.

Председатель Госдумы объяснил, что к Минтруду появился вопрос о формировании перечня, как к ключевому министерству. Он попросил объяснить, почему в список внесли такие профессии, как водитель, соцработник, продавцы и демонстраторы одежды.

Володин считает, что устраивающиеся на такую работу иностранцы должны знать русский язык в обязательном порядке.

Ранее в России призвали ввести обязательное лицензирование курьерской деятельности для мигрантов.