Волгоградский ЦГМС предупредил о непогоде в выходные

Центральное управление Гидрометслужбы Волгоградской области предупредило жителей региона о приближающейся непогоде в предстоящие выходные. Об этом сообщил сайт « Новости Волгограда ».

Так, в субботу на регион обрушатся осадки. Скорость ветра достигнет отметки в 13 метров в секунду. В ночное время заметно похолодает до +3 градусов.

В воскресенье, 2 ноября, дождливая погода продолжит доминировать. Ветер усилится до прежних значений. После наступления сумерек температура снизится до диапазона от +1…+6 градусов, днем снова потеплеет до привычных +7…+12 градусов.