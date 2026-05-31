Волгоградская область признали раем для рыболовов

Волгоградская область стала главным направлением для рыбаков со всей России. Оптимальное время для богатого улова — весна и начало лета, когда в реках изобилует как мирная, так и хищная рыба, сообщил сайт «Новости Волгограда» .

Весной половодье обогащает пойму, создавая идеальные условия. Река Ахтуба славится отличным клевом. В мае здесь ловят воблу, леща, карася и сазана на поплавочные снасти. Среди хищников на спиннинг клюют щука, жерех и окунь. В июне, после спада воды, рыболовы переходят на судака, сома и крупного жереха, исследуя глубокие участки и коряжники.

Богаты крупные сомы и судаки и Волгоградское водохранилище, особенно в районе села Оленье. В Дубовском районе хищники прячутся в рельефе дна. Для ценителей уединения отличной альтернативой станет Дон, где обитает до сотни видов рыб. В начале лета основной интерес представляют судак, сом, сазан и лещ.