Волгоград ждут трескучие морозы и снежные выходные

Волгоградцы предстоящие выходные проведут в снегу и холоде. Уже в пятницу, 23 января, регион накроет снегопад, сопровождающийся ощутимым морозом до -11 градусов. Отдельные районы рискуют замерзнуть до -16 градусов. Об этом сообщил сайт «Новости Волгограда» со ссылкой на областной ЦГМС.

По данным синоптиков, следующие два дня не порадуют теплом: ночью воздух остынет до -28 градусов, а днем температура останется отрицательной, колеблясь от -10 до -20 градусов. Столицу региона ожидают схожие условия: в городе днем будет от -8 до -16 градусов, а ночи окажутся еще холоднее — до -15 градусов.

Спасительным окажется начало следующей недели, когда метеорологи обещают постепенное повышение температуры до близких к нулю значений днем и незначительные заморозки ночью.