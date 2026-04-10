VOLGA представила кроссовер K40: основные особенности модели

Компания VOLGA анонсировала третью модель своей линейки — среднеразмерный кроссовер VOLGA K40. Новинка получила современный дизайн с узкой светодиодной оптикой и фирменной решеткой радиатора, а также длинную колесную базу, что обеспечивает просторный салон и вместительное багажное отделение, сообщило ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу компании.

В интерьере выделяется цифровая приборная панель с информативной графикой. Среди опций — премиальная аудиосистема с 11 динамиками, передние сиденья с электрорегулировкой и вентиляцией, проекционный дисплей. Кроссовер оснащён современными электронными системами помощи водителю: камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, автоматическое управление дальним светом, распознавание дорожных знаков.

VOLGA K40 доступен с двумя вариантами двигателей: 1,5-литровым (147 л. с.) с 7-ступенчатой роботизированной коробкой и передним приводом, а также 2-литровым (200 л. с.) с 8-ступенчатым автоматом и полным приводом.