Вокруг трех памятников природы в Нижегородской области установили охранные зоны

Вокруг трех памятников природы в Нижегородской области установлены охранные зоны. Соответствующие указы губернатора Глеба Никитина размещены на портале правовой информации, сообщило ИА «Время Н» .

Памятники природы включают участок леса с пихтой сибирской в Ковровском участковом лесничестве Борского районного лесничества, озеро Святое Степуринское в Навашинском муниципальном округе и Кипящий ключ в Шатковском муниципальном округе.

В границах этих зон запрещена деятельность, которая может навредить природе, например, строительные и земляные работы, стоянка транспортных средств и так далее.

Участок леса с пихтой сибирской представляет собой уникальную экосистему южнотаежных темнохвойных лесов. Это единственный в Нижегородской области островной участок пихтово-елового леса, удаленный на запад от границы сплошного ареала пихты сибирской почти на 80 километров. Озеро Святое Степуринское — живописное лесное озеро карстового происхождения, на песчаном дне которого растут реликты ледникового периода.

Кипящий ключ — обустроенный родник, расположенный на правом берегу реки Теши, к востоку от церкви села Архангельское. Он издавна служит источником высококачественной питьевой воды.