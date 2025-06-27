Военный обозреватель Онуфриенко рассказал, что первый российский газовоз вступит в строй в этом году

Военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко в эфире радио Sputnik рассказал о первом российском газовозе ледового класса для перевозки сжиженного природного газа, который строится на верфи «Звезда». По его словам, судно будет запущено в эксплуатацию уже в этом году.
Онуфриенко подчеркнул, что строительство судна стало важным шагом к независимости российского судостроения. Он указал, что ранее технология строительства судов для перевозки СПГ была монополизирована Западом, и даже Китай не владел такими технологиями.
Строительство российского газовоза ледового класса позволит стране диверсифицировать экспортные маршруты и укрепить позиции на мировом рынке СПГ. Онуфриенко выразил уверенность, что это событие станет важным событием в развитии российского судостроения и энергетики.
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