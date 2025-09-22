Офицер запаса ФСБ России, военный эксперт Роман Ромачев прокомментировал хакерскую атаку на крупнейшие европейские аэропорты. Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда ».

По словам специалиста, взлом информационной системы авиаперевозчика аналогичен атаке на любую иную компанию. Система публикует часть данных публично, отображая их на табло аэропортов и в интернете.

«Это процесс не сиюминутный, а длительный. Это изучение организации, проникновение в нее через разных людей с помощью их слабостей, подсовывание всевозможных вирусов для того, чтобы проникнуть в их компьютеры», — пояснил Ромачев.

Он также отметил, что мелкие компании более уязвимы для хакерских атак, в отличие от крупных международных корпораций и силовых структур, где вопросам безопасности в интернете уделяется огромное внимание.