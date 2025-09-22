Военный эксперт Ромачев заявил, что хакерский взлом аэропорта — процесс длительный
Офицер запаса ФСБ России, военный эксперт Роман Ромачев прокомментировал хакерскую атаку на крупнейшие европейские аэропорты. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
По словам специалиста, взлом информационной системы авиаперевозчика аналогичен атаке на любую иную компанию. Система публикует часть данных публично, отображая их на табло аэропортов и в интернете.
«Это процесс не сиюминутный, а длительный. Это изучение организации, проникновение в нее через разных людей с помощью их слабостей, подсовывание всевозможных вирусов для того, чтобы проникнуть в их компьютеры», — пояснил Ромачев.
Он также отметил, что мелкие компании более уязвимы для хакерских атак, в отличие от крупных международных корпораций и силовых структур, где вопросам безопасности в интернете уделяется огромное внимание.