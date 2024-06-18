Военный эксперт Матвийчук рассказал, что Путину в Якутии показали АК-74 с боковой планкой

Президенту Владимиру Путину во время поездки в Якутию показали оружие, которое применяют в зоне СВО. Чем именно заинтересовался российский лидер, Life рассказал военный эксперт Анатолий Матвийчук.

По его словам, Путин задержался у стенда с автоматом. Скорее всего, это был АК-74 с боковой планкой.

«Похоже на АК-74 с боковой планкой — для крепления различных прицельных приспособлений, конструктивно предусмотренных базовым образцом», —отметил эксперт.

Отмечается, что АК-74 продолжает оставаться основным личным огнестрельным оружием в арсенале российской армии. Модификация АК-74М, разработанная на базе проверенной конструкции АК, выделяется своей работоспособностью даже в сложных эксплуатационных условиях, эффективностью производственного процесса и простотой обучения использованию для военнослужащих различной квалификации.