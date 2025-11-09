Военный эксперт Дандыкин не увидел целесообразности в «периоде охлаждения» для сим-карт, находящихся в роуминге

Военный эксперт Василий Дандыкин в интервью «Ридусу» выразил сомнения в целесообразности планируемых мер по введению «периода охлаждения» для сим-карт, находящихся в международном роуминге или неактивных более трех суток.

По его мнению, отключение мобильного интернета и SMS на сутки не решит проблему атак украинских беспилотников.

Дандыкин подчеркнул, что лучший способ борьбы с дронами — это создание специальных подразделений из резервистов, которые будут защищать ключевые объекты и уничтожать аппараты. Он привел собственный опыт пребывания в Севастополе, где проблемы со связью уже существуют, и подчеркнул, что дополнительные меры, такие как временное отключение сим-карт, не дадут желаемого результата.