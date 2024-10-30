На сегодняшний день в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) насчитывается критическая масса военных, которые попали на службу против своей воли. Об этом рассказал военный корреспондент kp.ru Александр Коц.

По его словам, речь идет об украинцах, которых поймали на улице и без какой-либо подготовки отправили в зону боевых действий. Такие солдаты лишены мотивации и не понимаю, за что отдают свою жизнь.

Именно их отправили удерживать рубежи на Донецком направлении, пока элитные бригады стачиваются на территории Курской области, отметил Коц.

Журналист добавил, что с начала 2024 года на Украине возбудили около 60 тысяч уголовных дел о дезертирстве и самопроизвольного оставления части (СЗЧ).