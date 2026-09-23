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    Военкор Филатов объяснил преимущества автономной оптической системы навигации «Сусанин»

    ВС России используют автономную оптическую систему навигации «Сусанин» для реактивных БПЛА «Герань». Как сообщил военкор Андрей Филатов в беседе с «Газетой.Ru», эта технология позволяет беспилотникам выполнять задачи при отсутствии связи с оператором и сигнала GPS, ориентируясь по поверхности земли.

    По его словам, система помогает дронам прорываться через первые 100 километров от линии боевого соприкосновения, где противник выстроил многоуровневую эшелонированную оборону из FPV-дронов. После прохождения этой зоны количество сбитий значительно снижается.

    Военкор Сапоньков ранее отмечал, что применение Россией реактивных дронов «Герань-4» и «Герань-5» меняет экономику конфликта. Поскольку эти БПЛА относительно дешевы, их перехват дорогостоящими ракетами ПВО становится невыгодным для ВСУ.