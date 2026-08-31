Воду назвали взрывоопасным средством для тушения загоревшегося масла

Многие сталкивались с тем, что во время жарки масло на раскаленной сковороде прекращает шкворчать и начинает гореть открытым пламенем. Заливать огонь в таких случаях нельзя, потому что это приведет к настоящему взрыву. Как действовать правильно со вспыхнувшим маслом, 360.ru рассказал эксперт по пожарной безопасности Константин Кузнецов.

Он пояснил, что вода тяжелее масла, поэтому при попытке залить пламя полыхающая жидкость останется наверху и начнет извергаться во все стороны.

«Лучше всего подойдет какая-нибудь плотная ткань, типа одеяла, например, или плотной шторы, которую можно набросить сверху и таким образом лишить очаг возгорания доступа к кислороду», — заявил Кузнецов.

По такому же принципу действует песок, поэтому ящики с ним устанавливают на автозаправочных станциях, где есть риск разлива и возгорания топлива или моторного масла. Для обычной кухни такой способ не подходит.

«Песка нужно немало. Песок исполняет ту же роль, что и плотная ткань, то есть лишает очаг горения доступа кислорода», — пояснил собеседник 360.ru.

Чтобы не допустить возгорания во время готовки, Кузнецов посоветовал не допускать перегрева масла и не оставлять сковороду без присмотра. Если пламя все же появилось, то следует сначала выключить плиту, чтобы остановить дальнейший нагрев и после этого по мере возможностей ограничить доступ кислорода.

Кузнецов добавил, что если пламя начало распространяться по всей кухне, то следует немедленно вызвать пожарные подразделения и срочно эвакуироваться из квартиры.

В начале января этого года в Ижевске загорелась пиццерия на улице Ворошилова. Как сообщила пресс-служба республиканского главка МЧС, источником возникновения огня стала заполненная маслом фритюрница, у которой сломался терморегулятор. Сотрудник заведения накрыл пламя противопожарной тканью и включил огнетушитель.