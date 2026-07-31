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Воду из московских родников признали непригодной для питья

Фото: РИА «Новости»

Санврачи признали воду из московских источников непригодной для питья. Об этом сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.

Вода из родников в Москве не отличается постоянством состава и качества и не всегда соответствует гигиеническим нормам. Но в столице расположено много популярных источников:

Источники не защищены от загрязнения. Качество воды зависит от выпадения осадков, сезона, состояния прилегающей территории, а также и оборудования родника.

Недавно спасатели предупредили об опасностях купаниях в водоемах Московской области.