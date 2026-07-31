Воду из московских родников признали непригодной для питья

Санврачи признали воду из московских источников непригодной для питья. Об этом сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.

Вода из родников в Москве не отличается постоянством состава и качества и не всегда соответствует гигиеническим нормам. Но в столице расположено много популярных источников:

СЗАО: родник «Лебедь» в парке «Покровское-Стрешнево»;

ЮВАО: родник в районе Кузьминки;

ЗАО: 12 родников в Солнцеве, Ново-Переделкине, Раменках, Крылатском и Филевском парке;

СВАО: два родника в Бибиреве и Свиблове;

ЮЗАО: девять родников в заказнике «Теплый Стан»;

Зеленоград: шесть родников – № 45 (левый берег реки Ржавки), № 47 (Горетовка), № 44 (5-й микрорайон), № 43 (стадион «Ангстрем»), правый берег реки Сходни и № 49 (деревня Рожки);

ТиНАО: один родник.

Источники не защищены от загрязнения. Качество воды зависит от выпадения осадков, сезона, состояния прилегающей территории, а также и оборудования родника.

Недавно спасатели предупредили об опасностях купаниях в водоемах Московской области.