«ВодоходЪ»: для развития туризма в Арктике необходим круизный флот

Генеральный директор компании «ВодоходЪ» Ришат Багаутдинов на Международном арктическом форуме обозначил необходимость наличия круизного флота ледового класса для стимулирования туристической активности в Арктике. Об этом сообщил « Портньюс ».

Эксперт предложил два варианта решения вопроса: покупка экспедиционных судов на вторичном рынке с применением льготного кредитования или создание таких судов на отечественных судоверфях.

По словам Багаутдинова, возведение нового корабля на российской верфи займет около пяти-шести лет и обойдется приблизительно в 20 миллиардов рублей. Такие издержки могут повысить стоимость арктических туров для россиян. В связи с этим Багаутдинов рекомендовал рассмотреть возможность приобретения судов, добавило «АБН24».