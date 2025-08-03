Водоемы Гатчины очистят от загрязнений в 2026 году

Озеро Белое, Карпин пруд и река Теплая в Гатчине будут очищены от загрязнений. Планы по расчистке этих водных объектов намечены на 2026 год, сообщила gazeta.spb.ru со ссылкой на представителей комитета по природным ресурсам Ленинградской области.

Проект направлен на улучшение состояния природных водоемов города. В рамках федерального проекта «Вода России» специалисты проведут выемку и удаление донных отложений, уберут мусор и расчистят водную растительность.

По данным ведомства, такие меры помогут предотвратить повторное загрязнение водоемов и устранить мелководные участки. Это создаст более комфортные условия для отдыха жителей и гостей, а также улучшит экологическую ситуацию.