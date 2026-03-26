Водителям троллейбусов и трамваев в Петербурге пообещали зарплату до 195 тысяч рублей

СПб ГУП «Горэлектротранс» объявил о наборе на обучение водителей троллейбусов и трамваев. Старт ближайших потоков — 24 апреля и 20 мая. Об этом сообщил сайт gazeta.spb.ru .

Обучение полностью оплачивает предприятие, а слушателям выплачивают стипендию от 31,2 до 35 тысяч рублей, предоставляют комплексные обеды и компенсируют аренду жилья для иногородних (25 тысяч рублей в месяц).

После окончания курсов выпускникам гарантируют трудоустройство. Зарплата водителей троллейбусов может достигать 195 тысяч рублей, трамваев — 170 тысяч.

Действует бонусная программа «Приведи друга», доступно дистанционное обучение. В пресс-службе отметили, что поддержка кандидатов продолжается и после трудоустройства.