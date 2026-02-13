Водителям посоветовали осторожно трогаться с места во время ледяного дождя из-за риска примерзания тормозных колодок

С приходом весны существует риск ледяного дождя, который может покрыть льдом деревья, асфальт, здания и автомобили. Водителям следует быть внимательными из-за примерзших дверей, обледеневших стекол и опасности потери управления, сообщил «ФедералПресс» .

Эксперты предложили несколько советов для автомобилистов в таких погодных условиях. Если у вашего автомобиля замерзли замки, очистите личинку и залейте размораживатель. В случае, когда дверь все равно не открывается, попробуйте открыть другие двери или вдавить дверь в проем. Если необходимо, залейте теплую незамерзающую жидкость в щели, отметил «МК в Питере».

Для очистки стекол, если нет обогрева, направляйте теплый воздух на стекло, избегая резких перепадов температур. Используйте размораживатель и скребок, чтобы ускорить процесс оттаивания. Не забудьте очистить от льда дворники.

После ледяного дождя тормозные колодки могут примерзнуть, поэтому будьте осторожны при трогании с места. Обледенение асфальта, особенно «черный лед», представляет серьезную опасность. На нешипованной резине лучше переждать ледяной дождь, а на шипованной — двигаться плавно.

На автомобилях с автоматической коробкой передач выберите зимний режим, а на вариаторе — вторую передачу. Увеличивайте дистанцию до впереди идущего автомобиля и внимательно следите за зеркалами.