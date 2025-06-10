Водителя «УАЗа», по вине которого погибли два человека, будут судить в ХМАО

По делу о смерти двух человек в ДТП в ХМАО будут судить одного из участников аварии. Об этом рассказал сайт Ura.ru .

Прокуратура города Мегион утвердила обвинение против местного жителя, причастного к тяжкому дорожному происшествию, произошедшему в июне 2024 года. Водитель автомобиля марки «УАЗ», поворачивая налево, внезапно выехал на встречную полосу, не пропустив мотоцикл, двигающийся по прямой полосе.

В результате столкновения погибли водитель мотоцикла и его пассажир. Действия обвиняемого квалифицированы по статье 264 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель двух и более лиц по неосторожности.

Материалы уголовного дела переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.