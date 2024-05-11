Водители автобусов во Владивостоке устроили забастовку | 360°

Общество 11 мая 2024, 10:10 Водители автобусов во Владивостоке устроили забастовку Недовольные оплатой труда водители автобусов во Владивостоке устроили забастовку РИА «Новости»

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Во Владивостоке недовольные заработной платой водители устроили забастовку. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Местные жители рассказали, что утром 11 мая порядка 10 автобусов отказались работать на маршруте и встали на улице Добровольского. Забастовка началась около 06:00 утра по местному времени и спустя несколько часов завершилась.

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На ситуацию обратила внимание прокуратура по Приморскому краю. Ведомство сообщило в Telegram-канале, что по факту инцидента началась проверка в ООО «Владавто» и ООО «Каслар». По данным ведомства, на линию не вышли 22 автобуса.

«Прокуратуры Первореченского и Первомайского районов Владивостока организовали проверку по делу о возможном нарушении прав водителей общественного транспорта. Предварительно, информация о полной невыплате заработной платы не нашла своего подтверждения», — отметили в пресс-службе.

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