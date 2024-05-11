Водители автобусов во Владивостоке устроили забастовку | 360°

11 мая 2024, 10:10
Водители автобусов во Владивостоке устроили забастовку
Недовольные оплатой труда водители автобусов во Владивостоке устроили забастовку
Во Владивостоке недовольные заработной платой водители устроили забастовку. Об этом сообщил сайт kp.ru.
Местные жители рассказали, что утром 11 мая порядка 10 автобусов отказались работать на маршруте и встали на улице Добровольского. Забастовка началась около 06:00 утра по местному времени и спустя несколько часов завершилась.
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На ситуацию обратила внимание прокуратура по Приморскому краю. Ведомство сообщило в Telegram-канале, что по факту инцидента началась проверка в ООО «Владавто» и ООО «Каслар». По данным ведомства, на линию не вышли 22 автобуса.
«Прокуратуры Первореченского и Первомайского районов Владивостока организовали проверку по делу о возможном нарушении прав водителей общественного транспорта. Предварительно, информация о полной невыплате заработной платы не нашла своего подтверждения», — отметили в пресс-службе.
В марте рабочие в Финляндии устроили демарш против властей.
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