Водителей в России могут начать штрафовать за курение за рулем

Mash: россиян могут начать штрафовать за курение электронных сигарет за рулем

Водителей в России могут начать наказывать штрафом в размере 1,5 тысячи рублей за курение электронных сигарет за рулем. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Камеры будут фиксировать использование во время вождения любых устройств, отвлекающих водителя от дороги. Это касается не только разговоров по телефону, сюда относятся переписки, просмотр видео и электронные сигареты.

По данным канала, Министерство транспорта предложило расширить перечень до «всех устройств», ведь в дороге руки водителя должны быть полностью свободны и быть на руле.

Изменения планируют внести в пункт 2.7 ПДД. Вопрос о штрафах за курение обычных сигарет за рулем рассматривается отдельно.

В Башкирии также намерены ввести штрафы за курение вейпов и кальяна в общественных местах. По мнению депутатов, запрет нужно распространить на все виды никотинсодержащей продукции.