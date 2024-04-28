Водителей призвали заранее заправляться перед поездкой по трассе М-12 | 360°

Общество 28 апреля 2024, 21:55 Водителей призвали заранее заправляться перед поездкой по трассе М-12 «Автодор» попросил водителей заправляться заранее после очередей на АЗС на М-12 Freepik

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«Автодор» обратился к водителям с просьбой заранее заправляться перед поездкой по трассе М-12 «Восток», соединяющей Москву и Казань. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе госкомпании.

«Автодор» призывает водителей, путешествующих по М-12 «Восток», заправляться заранее, когда ваш бак наполовину пуст. Таким образом удастся избежать искусственных очередей на АЗС», — отметили в сообщении.

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По данным «Автодора», заправочные станции М-12 «Восток» имеют достаточный запас топлива, а персонал работает в усиленном режиме. Также автовладельцев попросили отъезжать от АЗС сразу после заправки.

Водителям напомнили об отдыхе в многофункциональных зонах, где можно перекусить, сделать зарядку, прогуляться с питомцем и так далее. В госкомпании указали, что на М-12 «Восток» действуют 18 многофункциональных зон, расположенные через каждые 50-80 километров.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил о больших очередях, которые скопились на заправках вдоль трассы в Нижегородской области. Аналогичная ситуация наблюдалась под городом Сергач, в 270 километрах от столицы Татарстана.

Ранее эксперт Вадим Стрельбицкий порекомендовал водителям заливать топливо в канистру с заранее известным объемом.