Водителей призвали не пугать диких зверей фарами и звуковым сигналом

Руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин в беседе с RT предупредил, что на трассах в вечернее и ночное время водители могут столкнуться с дикими животными.

«ДТП с лосем или кабаном очень часто заканчивается фатальными последствиями. При наезде на крупное животное автомобиль попадает передним бампером в его ноги. Таким образом, сбитое животное всем весом падает в лобовое стекло, не способное выдержать такой вес», — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что при виде дикого зверя на обочине не следует сигналить звуком или фарами.

«Зверь может ослепнуть от дальнего света фар, а громкие звуки пугают его и он теряет ориентацию. Тогда он начнет хаотично метаться по дороге. Лучше всего сбросить скорость и спокойно объехать животное», — посоветовал Евгений Ладушкин.

По его словам, особую опасность представляет период гона, когда животные из-за инстинкта размножения чаще выходят к людям.