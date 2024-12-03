Водителей предупредили о гололеде и накатах в Ростовской области

В Ростовской области до конца рабочей недели, до 7 декабря, ожидаются затруднения на трассах. Об этом сообщила rostovgazeta.ru со ссылкой на ДПЧС региона.

В связи с этим водителей предупредили о возможном гололеде и снежном накате на автодорогах. В связи с этим их просят соблюдать дополнительные меры предосторожности.

В частности, избегать опасных обгонов, соблюдат скоростной режим и дистанцию, а также отказаться от резких маневров.