Водителей предупредили о гололеде и накатах в Ростовской области
В Ростовской области до конца рабочей недели, до 7 декабря, ожидаются затруднения на трассах. Об этом сообщила rostovgazeta.ru со ссылкой на ДПЧС региона.
В связи с этим водителей предупредили о возможном гололеде и снежном накате на автодорогах. В связи с этим их просят соблюдать дополнительные меры предосторожности.
В частности, избегать опасных обгонов, соблюдат скоростной режим и дистанцию, а также отказаться от резких маневров.
Военную технику вывезли на улицы Сеула
Глава Чехова посетит стройплощадку пристроя к школе № 3 на этой неделе
Парламент Южной Кореи отменил военное положение
Южнокорейская оппозиция попросила поддержки у сторонников
Опыт Подмосковья в сфере жилищного надзора презентовали в Петербурге
Столкновения начались у входа в Национальное собрание Южной Кореи
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте