Водителей предупредили, что за сбитого лося придется заплатить 80 тыс. руб. в качестве компенсации

На трассе М-12 в Подмосковье произошло ДТП с участием лося. Сообщалось, что животное внезапно выбежало на дорогу и столкнулось с легковым автомобилем. Автоюрист Александр Шумский рассказал «Москве 24» , что за сбитого лося водителю придется заплатить 80 тысяч рублей в качестве компенсации государству.

Деньги можно заплатить самостоятельно или по полису ОСАГО, если водитель не покинул место ДТП.

По словам эксперта, в случае аварии с животным ремонт автомобиля никто не оплачивает — человек остается пострадавшим, так как правил не нарушал, а животное выскочило неожиданно. Если лось убежал и ущерб невозможно установить, оплата не требуется. Если животное нашли раненым и оказали ветеринарную помощь, например, на 20 тысяч рублей, — это ущерб государству, который тоже можно списать с ОСАГО.

Шумский уточнил, что если речь идет о платном участке дороги, то там действует закон «О защите прав потребителей». С управляющей компании, которая не обеспечила безопасность проезда, можно взыскать стоимость ремонта автомобиля. Для этого необходимо сделать экспертизу транспортного средства, оценить ущерб и предъявить досудебную претензию компании.