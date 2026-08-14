Водителей предупредили, что оставлять записку на лобовом стекле после ДТП незаконно

Записка с номером телефона на лобовом стекле поврежденного автомобиля не заменяет оформление ДТП. Автоюрист Лев Воропаев предупредил, что такой отъезд могут признать оставлением места аварии, сообщает «Лента.ру» .

Воропаев пояснил, что отъезд после повреждения чужой машины, даже с оставленной запиской, закон считает скрытием с места ДТП. Правила дорожного движения не предусматривают такой способ урегулирования аварии.

«Это незаконно, это является скрытием с места ДТП. Правилами дорожного движения не предусмотрена возможность оставлять на лобовом стекле записку с просьбой связаться. Напротив, такой человек сам подтверждает факт, что был осведомлен о происшествии и скрылся. Это является доказательством его вины», — цитирует автоюриста «Взгляд».

За скрытие с места ДТП водителя могут лишить прав на срок от года до полутора лет или арестовать на срок до 15 суток. Наказание не зависит от того, оставил ли человек контакты или просто уехал.

Автоюрист подчеркнул, что после аварии нужно вызвать ГИБДД и оформить происшествие. Если владельца поврежденного автомобиля нет на месте, следует обратиться в полицию.