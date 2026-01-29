Водителей могут перестать штрафовать за грубое нарушение во время снегопада

Российских водителей захотели избавить от штрафа за нарушение разметки в период сильных снегопадов. Об этом сообщил телеграм-канал Shot .

С таким предложением к главе МВД Владимиру Колокольцеву обратился вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Он указал, что водители не во всех случаях могут видеть разметку в дни сильных снежных циклонов.

Порой они останавливаются там, где этого нельзя делать, поворачивают в неправильных местах и заезжают на выделенные полосы. Такие нарушения фиксируют дорожные камеры, штрафы приходят автоматически, сумма — до 4,5 тысячи рублей.

Авторы инициативы предложили на время снегопадов прекращать фиксацию нарушений разметки. Такая мера позволит водителям сосредоточить внимание на безопасности движения, уверены они.

С 1 января в России появились новые дорожные знаки, которые предупреждают в том числе и о заснеженном покрытии.