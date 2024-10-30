Водителей ХМАО предупредили об опасности на дорогах из-за дождей и мокрого снега

На ХМАО надвигается непогода, на протяжении трех дней, с 1 по 3 ноября, в регионе одидаются дожди и мокрый снег. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу «Уралуправтодор».

Водителям посоветовали по возможности не ездить на далекие расстояния. Если поездки не избежать, крайне важно держать безопасную дистанцию и помнить, что на мокрой дороге тормозной путь увеличивается в несколько раз, добавили в ведомстве.

Кроме того, водителям рекомендовали воздержаться от обгонов, опасных маневров и выезда на полосу встречного движения.