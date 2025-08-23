Водитель автобуса в Сургуте исполнил для пассажиров несколько песен

В Сургуте поездка на автобусе № 47 запомнилась пассажирам необычным музыкальным сюрпризом. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные очевидцев.

Согласно публикациям в соцсетях, водитель исполнил серию песен прямо во время рейса. Эпизод попал на видео и получил популярность в интернете.

«На видео голос звучит хорошо, а вживую это просто шедевр», — поделилась пассажирка.

По ее словам, местные жители были довольны импровизированным концертом.