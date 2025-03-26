«Вода Крыма» сообщила о выделении 3 млрд рублей на ремонт сетей в Евпатории

Работы по восстановлению водовода проведут в Евпатории до 2028 года. На мероприятия выделили три миллиарда рублей, сообщил генеральный директор ГУП РК «Вода Крыма» Максим Новик в эфире телеканала « Крым 24 ».

По его словам, за 2024 год специалист осуществили замену 21 километра магистральных сетей, через которые в город идет сырая вода.

«В текущем году заключено соглашение между Республикой Крым и Федеральным центром. Мы являемся заказчиками еще на определенный перечень работ», — заявил Новик.

Он отметил, что в течение трех лет обновят еще 12 километров водовода. Ремонт также ожидается на участке Евпатория — Новоозерное — Мирный.