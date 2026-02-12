Вобликов провел онлайн-встречу с жителями Черняховского округа Калининградской области

Глава Черняховского округа Калининградской области Виктор Вобликов встретился онлайн с жителями в социальной сети «ВКонтакте» и ответил на их вопросы. Об этом сообщили «Государственные новости» .

Одна из участниц встречи спросила о планах по обновлению автопарка маршрута № 8 и ремонту асфальта на улице Кирова. Глава округа Виктор Вобликов признал, что у жителей и местных властей есть нарекания к состоянию транспорта, однако подчеркнул, что каждый день проводится проверка маршруток и их работа не вызывает опасений.

По словам главы округа, обновление автопарка пока невозможно из-за финансовых трудностей. Перевозчику уже направили официальное обращение по поводу нарушения расписания движения.

Вобликов также сообщил, что восстановление тротуара на улице Кирова, где ранее проложили водопровод, планируют завершить до конца текущего года.