В Союзе пациентов указали на дефицит узких специалистов в России

В России растет средний возраст медицинских работников, что приводит к нехватке узких специалистов, таких как офтальмологи, эндокринологи, кардиологи и неврологи. Об этом ИА НСН заявил сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.

По данным Всемирной организации здравоохранения, к 2030 году дефицит медработников в мире достигнет 11 миллионов человек. В России средний возраст врача уже составляет 44,5 года, а почти 43% специалистов старше 50 лет.

Глава Минздрава Михаил Мурашко отметил, что карьера медика может длиться до 80 лет, но для этого потребуется освоение новых компетенций и цифровой грамотности. Однако Ян Власов подчеркнул, что качество медицинской подготовки снижается, а молодые врачи слишком часто полагаются на нейросети, что ведет к утрате клинического мышления.