Во Владивостоке приступили к реконструкции Рудневского моста

Во Владивостоке началась масштабная реконструкция Рудневского моста, который давно нуждался в обновлении. Администрация города объявила о поиске подрядчика для выполнения этих работ, и заявки на участие принимаются до 10 июня. Об этом сообщил сайт vostokmedia.com .

Планируется, что к концу 2029 года на месте старого сооружения появится новый путепровод длиной 498 метров и шириной 28 метров, который будет иметь четыре полосы для движения автомобилей, широкие тротуары и удобные развязки.

Новый мост будет обладать пропускной способностью около 4 000 автомобилей в час, что значительно улучшит транспортную ситуацию в городе. В рамках проекта также предусмотрено полное обновление прилегающей улично-дорожной сети, включая создание двух крупных транспортных развязок на подъездах к мосту. Рабочим предстоит перенести все инженерные коммуникации, смонтировать новое освещение и снести старый мост, прежде чем начать возведение нового.

Подготовка к реконструкции уже началась: проведены необходимые геодезические и экологические изыскания, а также обследованы близлежащие здания. Следующими шагами станут выкуп участков земли у частных владельцев и выбор подрядчика, после чего начнется активная фаза строительства.