Во Владивостоке охотнее всего сдают жилье арендаторам с животными

Во Владивостоке владельцы недвижимости чаще готовы сдавать жилье людям с питомцами, чем в других городах, передает РИА Недвижимость .

Отмечается, что это связано с особенностями местного рынка аренды. В хрущевках, «сталинках» и дореволюционных домах около 30–35% квартир доступно для заселения с животными. В то же время в постсоветских и современных домах этот показатель составляет всего 27–28%.

Такая тенденция может быть обусловлена тем, что в старых домах часто более простой ремонт. Это позволяет минимизировать проблемы в случае порчи имущества животными.