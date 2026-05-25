Внутренний кризис назвали основной проблемой, с которой люди чаще всего обращаются психологу

Кризисный психолог Ольга Софьянова рассказала в беседе с ИА НСН , что в ее практике чаще всего встречаются обращения, связанные с острым внутренним кризисом, особенно среди бизнесменов, которые сталкиваются с высоким уровнем стресса и неопределенности.

Значительную часть клиентов составляют родители, испытывающие сильную тревогу за будущее своих детей, например, по поводу поступления в вуз, что нередко отражается и на супружеских отношениях, которые также страдают от подобных переживаний.

Кроме того, к специалисту приходят люди с различными телесными симптомами и заболеваниями, ведь психологические трудности часто проявляются на физическом уровне. Все эти проблемы тесно взаимосвязаны, сообщила эксперт.