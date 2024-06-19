Внук Церетели Василий назвал работу «Летопись Грузии» одной из любимых
Расположенный у Тбилисского моря памятник «Летопись Грузии», созданный Зурабом Церетели в 1985 году, является одной из любимых работ его внука Василия. Об этом он рассказал «Снобу».
По словам Василия, проект очень масштабный, он до сих пор не завершен. Монументальности памятнику добавляет его живописное расположение.
Также Василий Церетели к числу любимых отнес монумент «Добро побеждает зло» в Нью-Йорке, скульптуру «Трагедия народов» в Москве, и памятник, посвященный жертвам Беслана на Китай-городе.
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