Внучка спасителя челюскинцев Молокова призвала шире освещать подвиг полярников

Внучка Героя Советского Союза, полярного летчика Василия Молокова — Татьяна Молокова — в беседе с 360.ru выступила за более широкое информирование о подвиге челюскинцев и сохранение памяти о героях освоения Арктики.

Накануне Дня полярника она подчеркнула, что память о героях Арктики и операции по спасению челюскинцев сегодня нуждается в более широком освещении.

«Хотелось бы, конечно, побольше рассказывать об этом. Все-таки это память о людях, которые сделали очень многое», — сказала она.

По ее словам, сам Молоков почти никогда не рассказывал о своих заслугах и относился к ним как к обычной работе. «Он вообще был очень немногословен и никогда не рассказывал о своих подвигах. Считал, что просто выполняет свой долг», — рассказала внучка полярника.

Она отметила, что в детстве воспринимала его прежде всего как дедушку, а не как знаменитого летчика. При этом о масштабе его заслуг говорили детали. Например, когда Молоков ехал по Москве на своей «Победе», регулировщики останавливали движение и отдавали ему честь.

Внучка героя также рассказала, что, по семейной легенде, после спасения челюскинцев государство подарило Молокову мотоцикл Harley Davidson с коляской, однако летчик попросил заменить его на велосипед для супруги.

Татьяна Молокова также пояснила, что многие личные вещи героя и памятные предметы со временем были переданы музеям по всей стране. Часть семейных реликвий она сама передала в Музей Героев Советского Союза и России в Москве и Музей Василия Молокова в его родном селе в Подмосковье.

День полярника отмечается в России 21 мая.