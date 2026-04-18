Производители чая из Танзании всерьез намерены увеличить свое присутствие в России. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказала Беатрис Банзи, возглавляющая совет по чаю в танзанийском министерстве сельского хозяйства.

Сейчас главными покупателями танзанийского чая остаются Великобритания, Кения и арабские страны, в то время как в Россию поступает лишь малая часть урожая.

По данным за 2023 год, на российский рынок пришлось всего 6% чайного экспорта Танзании. Теперь же, по словам Банзи, танзанийские чиновники рассматривают российский рынок в качестве новой площадки для расширения.

Представительница африканской страны предположила, что такая продукция имеет все шансы на успех у российских покупателей.

Танзания входит в тройку крупнейших производителей чая в Африке, уступая лишь Кении и Руанде. Местный чай славится своим насыщенным цветом и характерным вкусом. Большинство плантаций расположено в высокогорных районах, что позволяет выращивать экологически чистый лист без лишних добавок.

