Вложение денег в недвижимость на Алтае назвали более выгодным вариантом, чем в других регионах России

Недвижимость на Алтае может стать более привлекательным вложением по сравнению с другими регионами России. Об этом ИА НСН сообщила вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко. По ее мнению, ключевыми факторами являются уникальность природных условий и относительно низкие цены.

«На Алтае помимо красот природы есть очень много оздоровительных возможностей. Там самый дорогой санаторий, где отдыхают депутаты и члены правительства. Таких предложений даже во всем мире не так много», — рассказала собеседница.

Она также отметила, что цены на землю на Алтае и в Архызе значительно ниже, чем в Сочи, а это важный фактор для любого туристического проекта.

Основатель «Российской гильдии риелторов» Константин Апрелев заявил НСН, что за два года количество сделок на рынке недвижимости сократилось в два раза из-за дорогой ипотеки. Для роста спроса ключевая ставка ЦБ должна быть в районе 12%.