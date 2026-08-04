Влюбленные прокатились с гостями на метро в Новосибирске в день свадьбы

Семен и Анна сыграли свадьбу 26 июля. В социальных сетях завирусилось видео, на котором молодожены с гостями весело проводят время в новосибирском метрополитене, под крики «Горько!», сообщил сайт KP.RU .

Семену 25 лет, он работает менеджером клиентского сервиса в банке. Анне 26, она SMM-специалист в косметологической клинике и ведет книжный блог. История их любви началась со школьного возраста, когда они познакомились в социальной сети «ВКонтакте».

Семен родом из Нижнеудинска, он уехал учиться в Новосибирск, но пара смогла преодолеть расстояние и воссоединиться. Предложение руки и сердца парень сделал на крыше Башни на площади Карла Маркса.

«Аня — единственная девушка, с которой я чувствую себя собой», — говорит Семен.

Молодожены готовились к свадьбе полгода. После церемонии регистрации они устроили праздник в ресторане с близкими, а затем вместе с гостями решили ехать домой на метро, потому что так было удобнее добраться всем сразу. Семен рад, что они решили поделиться своей радостью в метро, и был приятно удивлен, когда увидел видео с ними в новостных каналах.