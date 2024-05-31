Власти Вологодской области намерены вдвое увеличить поток туристов в ближайшие годы

В ближайшие пять лет Вологодская область планирует увеличить поток туристов в регионе вдвое. Об этом рассказал глава региона Георгий Филимонов, сообщил портал «Государственные новости».

В связи с этим одним из ключевых шагов будет субсидирование затрат на строительство объектов туристической инфраструктуры. Также открытие визитного центра в Кириллове поспособствует организации приема туристов.

Кроме того, привлечь внимание путешественников со всей России поможет реализация проекта «Парки в лесу», отметил Филимонов.

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