Власти Вологодской области анонсировали скорое подключение поселка Туровца к газовой сети

Власти Вологодской области объявили о скором подключении поселка Туровца к газовой сети. Об этом сообщили «Государственные новости».

По словам спикера ЗакСа Сергея Жестянникова, в некоторые дома проведут газ до конца августа. Заявки на присоединение будут обрабатывать по мере подготовки необходимых документов.

Жестянников также рассказал, что обустройство инфраструктуры для новой газовой котельной и котла уже завершено.

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