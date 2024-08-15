Власти Вологодской области анонсировали скорое подключение поселка Туровца к газовой сети
Власти Вологодской области объявили о скором подключении поселка Туровца к газовой сети. Об этом сообщили «Государственные новости».
По словам спикера ЗакСа Сергея Жестянникова, в некоторые дома проведут газ до конца августа. Заявки на присоединение будут обрабатывать по мере подготовки необходимых документов.
Жестянников также рассказал, что обустройство инфраструктуры для новой газовой котельной и котла уже завершено.
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