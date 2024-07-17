Власти Вологодской области анонсировали дополнительные рейсы в Москву

Самолеты между Вологдой и Москвой станут летать чаще с 1 августа. Об этом сообщили «Государственные новости» со ссылкой на пресс-службу регионального департамента дорожного хозяйства и транспорта.

Дополнительные рейсы будут осуществляться по вторникам и четвергам.

«Теперь вы можете отправиться на самолете в Москву утром в 8:00 и вернуться вечером в 19:00 ежедневно», — рассказали в департаменте.

Напомним, время в пути на воздушном судне — час и 15 минут. Стоимость билетов зависит от выбранной даты.

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