Власти Вологодской области анонсировали дополнительные рейсы в Москву
Самолеты между Вологдой и Москвой станут летать чаще с 1 августа. Об этом сообщили «Государственные новости» со ссылкой на пресс-службу регионального департамента дорожного хозяйства и транспорта.
Дополнительные рейсы будут осуществляться по вторникам и четвергам.
«Теперь вы можете отправиться на самолете в Москву утром в 8:00 и вернуться вечером в 19:00 ежедневно», — рассказали в департаменте.
Напомним, время в пути на воздушном судне — час и 15 минут. Стоимость билетов зависит от выбранной даты.
Появились кадры допроса растоптавшего крест дагестанского блогера
Пытавшегося угнать самолет ВКС экс-командира ВСУ выпустили из СИЗО
Депутатская комиссия проверила лагерь при школе № 3 в Мытищах
Более 380 миллионов рублей выплатили инвалидам Подмосковья с начала года
Экскурсию по сыроварне Джея Клоуза провели для жителей Солнечногорска
Имущество производителя водки «Хортица» в России обратили в доход государства
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте