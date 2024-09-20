Власти Вологодчины рассказали об улучшении системы обратной связи от местных жителей

В администрации Вологодской области заявили, что прикладываются все усилия для развития каналов получения обратной связи от местных жителей. Об этом сообщили «Государственные новости».
Соответствующие данные были озвучены в ходе совещания губернатора Георгия Филимонова с региональным правительством.
Одна из мер — обучение глав муниципалитетов и руководителей департаментов, которые занимаются обработкой обращений граждан. Как ожидается, такая стратегия поможет региону подняться в рейтинге по цифровизации.
Пожар на кабельном заводе в Подольске локализовали
Команда из Подмосковья впервые стала обладателем Кубка России по киберхоккею
Жителям Ленинского округа напомнили правила безопасности вблизи ж/д путей
Семинар о маркировке пива проведут для подмосковных производителей и общепита
Пролетное строение над Каширским шоссе в Ленинском округе возведут в ноябре
«Парень строгих правил». В Сеть слили видео развлечений мужчины, похожего на депутата Госдумы Парфенова
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте