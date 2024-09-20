Власти Вологодчины рассказали об улучшении системы обратной связи от местных жителей

В администрации Вологодской области заявили, что прикладываются все усилия для развития каналов получения обратной связи от местных жителей. Об этом сообщили « Государственные новости ».

Соответствующие данные были озвучены в ходе совещания губернатора Георгия Филимонова с региональным правительством.

Одна из мер — обучение глав муниципалитетов и руководителей департаментов, которые занимаются обработкой обращений граждан. Как ожидается, такая стратегия поможет региону подняться в рейтинге по цифровизации.